Телеведущий Галустян заявил, что помолодел на 10 лет после бритья

Телеведущий Михаил Галустян сбрил свою бороду и усы. В Telegram-канале он признался, что в новом образе чувствует себя моложе на 10 лет.
"Вот как побреюсь — сразу минус 10 лет", - заявил Галустян.
Поклонники телеведущего в комментариях оценили преображение Галустяна и похвалили его новый стиль. Многие заметили, что в таком образе ведущий шоу "Звезды в Африке" выглядит крайне непривычно.
"Прям так непривычно! Но действительно моложе"; "Михаил, прекрасно выглядите"; "То, что нужно", - написали фанаты.
Ранее Галустян рассказал о романе на "Звездах в Африке".