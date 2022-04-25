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1 час назад

Телеведущий Галустян заявил, что помолодел на 10 лет после бритья

Газета.Ru

Телеведущий Михаил Галустян сбрил свою бороду и усы. В Telegram-канале он признался, что в новом образе чувствует себя моложе на 10 лет.

Телеведущий Галустян заявил, что помолодел на 10 лет после бритья
Фото: ТелеграмТелеграм

"Вот как побреюсь — сразу минус 10 лет", - заявил Галустян.

Поклонники телеведущего в комментариях оценили преображение Галустяна и похвалили его новый стиль. Многие заметили, что в таком образе ведущий шоу "Звезды в Африке" выглядит крайне непривычно.

"Прям так непривычно! Но действительно моложе"; "Михаил, прекрасно выглядите"; "То, что нужно", - написали фанаты.

Ранее Галустян рассказал о романе на "Звездах в Африке".

Шоу-бизнес,Михаил Галустян,
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