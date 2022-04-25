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26 минут назад

Собчак объяснила покупку квартиры в Дубае

Вероника Полынина

Телеведущая и блогер Ксения Собчак опровергла планы переехать в Дубай, где она купила квартиру. По ее словам, целью покупки недвижимости было сохранение капитала. Об этом Собчак рассказала в своем телеграм-канале, сообщила «Газета.ру». В настоящее время публикация об инвестициях в Дубай на канале Собчак отсутствует.

Собчак объяснила покупку квартиры в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жить я там не собираюсь, так же, как и в Израиле, но активно ищу дружественные страны для каких-то вложений. Призываю и вас инвестировать часть капитала в недвижимость, у меня это примерно 30% от общего портфеля», - написала журналистка.

Она отметила, что не очень любит «пластиковый мир» ОАЭ, но восхищается местной экономикой. Ксения также напомнила, что инвестировать в дружественные страны не запрещено.

Ранее СМИ сообщили, что Ксения Собчак купила квартиру в Дубае в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences с видом на башню «Бурдж-Халифа». Недвижимость обошлась телеведущей в 60 млн рублей. В квартире две спальни, общая площадь апартаментов составляет 120 квадратных метров.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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