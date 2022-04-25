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24 минуты назад

Гвинет Пэлтроу найдет наставника, который поможет ей пережить менопаузу

Газета.Ru

Гвинет Пэлтроу собирается нанять наставника, который поможет ей облегчить наступление менопаузы. Об этом пишет Daily Mail.

Гвинет Пэлтроу найдет наставника, который поможет ей пережить менопаузу
Фото: globallookpressgloballookpress

О своих переживаниях по поводу предстоящих гормональных изменений в организме Гвинет Пэлтроу рассказала подписчикам в соцсетях. Актриса описала свое состояние, связанное с пременопаузой, как "американские горки эмоций и вечно учащенное сердцебиение".

Ранее в своем подкасте "Спроси меня, о чем угодно" Гвинет Пэлтроу посоветовала женщинам, столкнувшимся с первыми гормональными изменениями, обязательно принимать специальные добавки, соблюдать диету и не забывать про физические упражнения.

"Все это очень важно. Я стараюсь гулять несколько раз в неделю, занимаюсь спортом, хожу в сауну – это мои способы справиться с проблемой", - рассказала она.

Актриса отметила, что большинство женщин стесняются говорить о менопаузе и воспринимают ее как "конец жизни".

"Я считаю, что мы должны перестать думать о менопаузе как о конце всего, а воспринимать этот период, как начало новой главы жизни", - сказала она.

Гвинет Пэлтроу добавила, что знает много женщин, которые отлично чувствуют себя и в 40, и в 50 лет.

"Менопаузе нужен хороший ребрендинг. Я знаю женщин, которые несмотря на менопаузу, чувствую себя потрясающе, полностью принадлежат себе и имеют прекрасную сексуальную жизнь", - подытожила актриса.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что Елизавету II засняли с яркой помадой во внедорожнике в день ее 96-летия.

Шоу-бизнес,Елизавета II,Гвинет Пэлтроу,
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