Гвинет Пэлтроу найдет наставника, который поможет ей пережить менопаузу

Гвинет Пэлтроу собирается нанять наставника, который поможет ей облегчить наступление менопаузы. Об этом пишет Daily Mail.

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О своих переживаниях по поводу предстоящих гормональных изменений в организме Гвинет Пэлтроу рассказала подписчикам в соцсетях. Актриса описала свое состояние, связанное с пременопаузой, как "американские горки эмоций и вечно учащенное сердцебиение".

Ранее в своем подкасте "Спроси меня, о чем угодно" Гвинет Пэлтроу посоветовала женщинам, столкнувшимся с первыми гормональными изменениями, обязательно принимать специальные добавки, соблюдать диету и не забывать про физические упражнения.

"Все это очень важно. Я стараюсь гулять несколько раз в неделю, занимаюсь спортом, хожу в сауну – это мои способы справиться с проблемой", - рассказала она.

Актриса отметила, что большинство женщин стесняются говорить о менопаузе и воспринимают ее как "конец жизни".

"Я считаю, что мы должны перестать думать о менопаузе как о конце всего, а воспринимать этот период, как начало новой главы жизни", - сказала она.

Гвинет Пэлтроу добавила, что знает много женщин, которые отлично чувствуют себя и в 40, и в 50 лет.

"Менопаузе нужен хороший ребрендинг. Я знаю женщин, которые несмотря на менопаузу, чувствую себя потрясающе, полностью принадлежат себе и имеют прекрасную сексуальную жизнь", - подытожила актриса.