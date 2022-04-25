Собчак объяснила покупку квартиры в Дубае

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что купила квартиру в Дубае, так как считает это выгодной инвестицией на фоне растущей инфляции.
Журналистка отметила, что планирует конвертировать 30% своего портфеля в недвижимость. Она призналась, что не особо любит «пластиковый мир» в Дубае, но восхитилась местной экономикой. Собчак напомнила, что в России не запрещено инвестировать в дружественные страны, к одной из которых и относится Дубай. Она считает, что покупка квартиры в арабской стране поможет ей сохранить часть капитала несмотря на низкую ликвидность такой сделки.
«Жить я там не собираюсь, так же, как и в Израиле, но активно ищу дружественные страны для каких-то вложений. Призываю и вас инвестировать часть капитала в недвижимость, у меня это примерно 30% от общего портфеля», — заверила Собчак.
Ранее Собчак поддержала покинувшего Россию Максима Галкина.