Собчак объяснила покупку квартиры в Дубае

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что купила квартиру в Дубае , так как считает это выгодной инвестицией на фоне растущей инфляции.

Журналистка отметила, что планирует конвертировать 30% своего портфеля в недвижимость. Она призналась, что не особо любит «пластиковый мир» в Дубае, но восхитилась местной экономикой. Собчак напомнила, что в России не запрещено инвестировать в дружественные страны, к одной из которых и относится Дубай. Она считает, что покупка квартиры в арабской стране поможет ей сохранить часть капитала несмотря на низкую ликвидность такой сделки.