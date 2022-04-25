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1 час назад

Собиравшийся на фронт Барских улетает в США

WomanHit.ru

Украинский певец Макс Барских в конце марта неожиданно для многих появился на своей странице в социальной сети в военной форме. Тогда артист заявил, что в настоящий момент проходит обучение и через несколько недель сможет отправиться на фронт.

Собиравшийся на фронт Барских улетает в США
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

После этого Барских выставил фотографию с автоматом в руках. Певец написал, что был на полигоне, где ознакомился с оружием. После этого Макс перестал выходить на связь.

Сейчас же в некоторых telegram-каналах появилась информация о том, что Барских решил снять военную форму и улететь в США на мероприятие, куда его пригласили за хороший гонорар. На сайте концерта появилась афиша, где есть имя певца. Выступление пройдет 13 и 14 мая в Лас-Вегасе.

«Есть огромное сомнение, что после вечеринки Микола (настоящее имя певца, — прим. WomanHit.ru) вернется в Киев. Последние годы Барских живет и работает в Лос-Анджелесе, где его спонсирует пожилой обеспеченный друг-бизнесмен», — написала в своем канале журналистка Алена Жигалова.

Шоу-бизнес,Макс Барских,
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