Собиравшийся на фронт Барских улетает в США

Украинский певец Макс Барских в конце марта неожиданно для многих появился на своей странице в социальной сети в военной форме. Тогда артист заявил, что в настоящий момент проходит обучение и через несколько недель сможет отправиться на фронт.

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После этого Барских выставил фотографию с автоматом в руках. Певец написал, что был на полигоне, где ознакомился с оружием. После этого Макс перестал выходить на связь.

Сейчас же в некоторых telegram-каналах появилась информация о том, что Барских решил снять военную форму и улететь в США на мероприятие, куда его пригласили за хороший гонорар. На сайте концерта появилась афиша, где есть имя певца. Выступление пройдет 13 и 14 мая в Лас-Вегасе.