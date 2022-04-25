У сына Макаревича не будет российского гражданства

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в конце марта снова стал отцом. Его супруга Эйнат Кляйн родила артисту в Израиле сына. В интервью YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» она сообщила, что не собирается оформлять ребенку российское гражданство.
«У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно осознанное мое решение. Главное — зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9% его потребностей. Моя мама уже не в Киеве. К счастью, она приехала сюда. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле», — заявила Эйнат, подчеркнув при этом, что будет общаться с ребенком на русском языке.
Также она отметила, что считает Израиль единственной безопасной страной.
«Мои предки жили в Украине, и в России, и всегда это плохо кончалось», — добавила Эйнат.
Планов о возращении в Россию нет и у самого Макаревича. Однако объяснять свою эмиграцию музыкант отказался.