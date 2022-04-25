У сына Макаревича не будет российского гражданства

«У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно осознанное мое решение. Главное — зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9% его потребностей. Моя мама уже не в Киеве. К счастью, она приехала сюда. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле», — заявила Эйнат, подчеркнув при этом, что будет общаться с ребенком на русском языке.