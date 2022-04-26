Лоза назвал «выстрелом себе в ногу» запрет Эстонии на въезд Киркорова и Гагариной

Российский исполнитель Юрий Лоза высказался по поводу решения правительства Эстонии запретить въезд на территорию страны российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной.
Музыкант подчеркнул, что ограничив исполнителям въезд в страну, Эстония не сделала себе лучше. Так же глупо запрещать русскую культуру в Европе, заявил он.
«Произведения Чайковского – бриллианты в короне мировой культуры, и когда их запрещают, бриллианты все равно остаются бриллиантами, независимо от того, вынули их или нет оттуда… Лишать себя произведений русской культуры — это выстрел себе в ногу», – прокомментировал Лоза.
Напомним, что недавно власти Эстонии ввела запрет на въезд в страну для российских артистов Филиппа Киркорова и Полины Гагариной.