Лоза назвал «выстрелом себе в ногу» запрет Эстонии на въезд Киркорова и Гагариной

«Произведения Чайковского – бриллианты в короне мировой культуры, и когда их запрещают, бриллианты все равно остаются бриллиантами, независимо от того, вынули их или нет оттуда… Лишать себя произведений русской культуры — это выстрел себе в ногу», – прокомментировал Лоза.