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1 час назад

Лоза назвал «выстрелом себе в ногу» запрет Эстонии на въезд Киркорова и Гагариной

FBM.ruиещё 4

Российский исполнитель Юрий Лоза высказался по поводу решения правительства Эстонии запретить въезд на территорию страны российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной.

Лоза назвал «выстрелом себе в ногу» запрет Эстонии на въезд Киркорова и Гагариной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант подчеркнул, что ограничив исполнителям въезд в страну, Эстония не сделала себе лучше. Так же глупо запрещать русскую культуру в Европе, заявил он.

«Произведения Чайковского – бриллианты в короне мировой культуры, и когда их запрещают, бриллианты все равно остаются бриллиантами, независимо от того, вынули их или нет оттуда… Лишать себя произведений русской культуры — это выстрел себе в ногу», – прокомментировал Лоза.

Напомним, что недавно власти Эстонии ввела запрет на въезд в страну для российских артистов Филиппа Киркорова и Полины Гагариной.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Полина Гагарина,Филипп Киркоров,
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