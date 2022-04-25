В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
44 минуты назад

Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию

Мария Иванова

Власти Эстонии запретили российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной въезд в страну сроком на пять лет. Об этом сообщает rus.err.ee.

Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в МВД Эстонии заявили, что страна будет запрещать въезд российским и белорусским исполнителям, поддерживающим президента РФ Владимира Путина и действия России на Украине.

Запрет для Киркорова и Гагариной начал действовать 22 апреля.

Концерт Киркорова на таллинской ледовой арене «Тондираба» должен был состояться 27 мая 2022 года. В Эстонии была создана петиция против его выступления, собравшая 6677 подписей, отмечает ERR.

Концерт Гагариной был запланирован в «Тондирабе» на 23 сентября.

Запрет на въезд для обоих артистов будет действовать до апреля 2027 года.

В январе 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву сроком на пять лет. В МВД страны назвали причиной запрета «публичные оправдания» присоединения Крыма к России.

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,Филипп Киркоров,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители