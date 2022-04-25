Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию

Власти Эстонии запретили российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной въезд в страну сроком на пять лет. Об этом сообщает rus.err.ee.

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Ранее в МВД Эстонии заявили, что страна будет запрещать въезд российским и белорусским исполнителям, поддерживающим президента РФ Владимира Путина и действия России на Украине.

Запрет для Киркорова и Гагариной начал действовать 22 апреля.

Концерт Киркорова на таллинской ледовой арене «Тондираба» должен был состояться 27 мая 2022 года. В Эстонии была создана петиция против его выступления, собравшая 6677 подписей, отмечает ERR.

Концерт Гагариной был запланирован в «Тондирабе» на 23 сентября.

Запрет на въезд для обоих артистов будет действовать до апреля 2027 года.