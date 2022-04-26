Сбежавшего в Израиль Галкина уличили во лжи

На днях юморист Максим Галкин, который сейчас живет в Израиле, заявил, что в России ему отменили концерты и перекрыли все возможности для появления на большой сцене, однако, как выяснил портал BLITZ+, это далеко не так.

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«Нет, об отмене информации никакой не было», – сказала представитель площадки в Светлогорске Любовь Рябова.

Как пояснила Рябова в разговоре с BLITZ+, концерт Максима Галкина в августе все еще числится в плане мероприятий.