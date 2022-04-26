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16 минут назад

Сбежавшего в Израиль Галкина уличили во лжи

РИА "ФедералПресс"иещё 2

На днях юморист Максим Галкин, который сейчас живет в Израиле, заявил, что в России ему отменили концерты и перекрыли все возможности для появления на большой сцене, однако, как выяснил портал BLITZ+, это далеко не так.

Сбежавшего в Израиль Галкина уличили во лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, об отмене информации никакой не было», – сказала представитель площадки в Светлогорске Любовь Рябова.

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Как пояснила Рябова в разговоре с BLITZ+, концерт Максима Галкина в августе все еще числится в плане мероприятий.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми спешно покинули Россию и уехали в Израиль в конце февраля. Сейчас звездные супруги живут в Хайфе около моря в арендованной вилле. Юморист уже нашел себе занятие и этим летом отправиться в гастрольный тур по стране. Ранее «ФедералПресс» писал, что журналисты раскрыли подробности жизни Пугачевой и Галкина в Израиле.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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