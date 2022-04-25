Елена Борщева высказалась о провокациях зрителей на концертах

«Я, конечно, в курсе этой ситуации. Но не представляю себя на его месте, потому что не всегда знаешь, как реагировать на провокации из зала. Многие говорили, что лучше бы Нурлан туда не ехал, но у него тоже есть обязательства. Этот тур мог планироваться полгода или год назад», — высказалась юмористка и добавила, что не знает, как поступила бы на месте Сабурова.