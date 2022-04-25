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59 минут назад

Директор Моисеева раскрыл ежемесячные траты на уход за певцом

Елена Прошина

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал во сколько обходится уход за артистом, перенесшим два обширных инсульта. Об этом пишет StarHit.

Директор Моисеева раскрыл ежемесячные траты на уход за певцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гороха, лечение 68-летнего Моисеева он оплачивает из собственного кармана. В среднем содержание певца обходится ему в 100 тыс. рублей в месяц.

«Я оплачиваю все его расходы, лекарства, уход за ним. Все это идет из моих денег», — заявил Горох на ток-шоу «Звезды сошлись».

Он также уточнил, что личные доходы Моисеева, в том числе пенсия в размере около 25 тыс. рублей и авторские вознаграждения, остаются у певца. Часть этих денег они меняют на евро.

Напомним, недавно выяснилось, что Борис Моисеев заключил с Горохом договор ренты. Теперь директор обязан пожизненно содержать певца в обмен на получение недвижимости после его смерти. По словам Гороха, инициатором сделки 2 года назад был сам певец.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
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