Директор Моисеева раскрыл ежемесячные траты на уход за певцом

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал во сколько обходится уход за артистом, перенесшим два обширных инсульта. Об этом пишет StarHit.

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По словам Гороха, лечение 68-летнего Моисеева он оплачивает из собственного кармана. В среднем содержание певца обходится ему в 100 тыс. рублей в месяц.

«Я оплачиваю все его расходы, лекарства, уход за ним. Все это идет из моих денег», — заявил Горох на ток-шоу «Звезды сошлись».

Он также уточнил, что личные доходы Моисеева, в том числе пенсия в размере около 25 тыс. рублей и авторские вознаграждения, остаются у певца. Часть этих денег они меняют на евро.