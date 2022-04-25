Рианна отменила вечеринку в честь будущего ребёнка

В последнее время отношения Рианны с A$AP Rocky наполнены не только взлётами, но и падениями. Ещё совсем недавно весь мир радовался совместным фото будущих родителей на нежных фотосессиях. Однако после слухов об изменах рэпера поклонников огорошила новость об аресте Ракима Майерса. Причиной стал неоднозначный случай со стрельбой в ноябре 2021 года, где артист, к сожалению, выступал в главной роли. В итоге последние события в жизни влюблённых сказались на самых радостных моментах ожидания малыша. Певица была вынуждена отменить вечеринку по случаю рождения ребёнка, ведь пережитые события скорее всего испортят все ожидания от праздника.

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«Это должна была быть вечеринка в честь рождения ребёнка Рианны в Лос-Анджелесе, но им пришлось её отменить. Рианна была очень, очень расстроена и переживала из-за ареста. Это не лучшее время для неё, чтобы находиться в состоянии эмоциональных американских горок», — рассказал источник.

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Всё случилось после возвращения пары из мини-отпуска в родном Барбадосе прямо при выходе из частного самолёта. Департамент полиции Лос-Анджелеса расследует причастность A$AP Rocky к перестрелке, произошедшей 6 ноября прошлого года. В тот самый день он якобы подошёл к мужчине вместе с двумя друзьями и произвёл как минимум три или четыре выстрела. Одна из пуль задела левую руку пострадавшего, и за свои злодеяния рэпер обвиняется в нападении со смертельным оружием. Как оказалось, Раким был знаком с предполагаемой жертвой, и стрельба произошла после небольшой ссоры между ними. Сейчас артиста отпустили под залог в $550 тысяч, подробности дела станут известны лишь после суда, который запланирован на 17 августа 2022 года.

«Рианна беременна, и это очень серьёзные обвинения, это кошмарный сценарий для неё», — добавил инсайдер.