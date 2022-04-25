Плюс-сайз-модель показала тело после родов

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала тело после рождения двойни. Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Reuters Reuters

Манекенщица сфотографировалась с собранными в пучок волосами в зеркале, расположенном в ванной комнате. Знаменитость снялась топлес в черном белье, прикрывая обнаженную грудь рукой. На размещенных снимках видны растяжки на теле Грэм, которые появились на ее коже после беременности. Она также надела золотое колье, серьги и несколько колец.

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«Привет, новый живот. Мы через многое прошли вместе. Спасибо тебе! Три месяца после родов», — подписала модель пост, который набрал больше 125 тысяч лайков.

Подписчики восхитились внешним видом Грэм в комментариях под публикациями. «Спасибо за правду!», «Ты прекрасна», «Твой живот подарил жизнь!», «Красотка», «Лучшая женщина», — высказывались фанаты.