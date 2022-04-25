Ольга Бузова предстала в образе жгучей брюнетки. Российская певица и телеведущая сняла видео, на котором она запечатлена с новой прической. Звезда примерила парик с короткой стрижкой с темными волосами. Соответствующее видео опубликовано в ее Telegram-канале.