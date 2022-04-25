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1 час назад

Бузова предстала на видео в образе жгучей брюнетки

Александр Кузьмин

Ольга Бузова предстала в образе жгучей брюнетки. Российская певица и телеведущая сняла видео, на котором она запечатлена с новой прической. Звезда примерила парик с короткой стрижкой с темными волосами. Соответствующее видео опубликовано в ее Telegram-канале.

«Как вам?» – поинтересовалась 36-летняя знаменитость у своих поклонников.

Ранее Бузова показала, какого мастерства она добилась в танце на шесте. Популярная исполнительница опубликовала ролик, в котором она разучивает движения нового акробатического pole dance.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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