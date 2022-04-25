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23 минуты назад

Собчак купила квартиру в Дубае за 60 млн рублей

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак приобрела квартиру в Дубае за 60 млн рублей. Как сообщает StarHit, апартаменты расположены в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences в самом сердце города — с видом на башню «Бурдж-Халифа».

Собчак купила квартиру в Дубае за 60 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Рядом с домом расположен Дубай Молл, а также парк, фонтаны, опера. На территории ЖК есть все удобства для комфортной жизни — бассейны, рестораны, СПА-центр, фитнес и пространство для детей.

Площадь самой квартиры составляет 120 квадратных метров. Планировка точно неизвестна, однако в апартаментах имеется две спальни.

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Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Собчак отправилась с сыном в Турцию, однако после ее заметили в аэропорту в Израиле. Свою поездку телеведущая объяснила отпуском, однако даже на отдыхе она продолжала брать интервью для своего YouTube-канала и вести блог в Telegram.

В начале апреля в соцсетях она рассказала, что уже находится в Москве, где продолжает работать над сценариями своих видео. После ее заметили в московском Домодедово, откуда Собчак снова отправилась в Израиль.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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