Собчак купила квартиру в Дубае за 60 млн рублей

Телеведущая Ксения Собчак приобрела квартиру в Дубае за 60 млн рублей. Как сообщает StarHit, апартаменты расположены в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences в самом сердце города — с видом на башню «Бурдж-Халифа».

Фото: ТАСС ТАСС

Рядом с домом расположен Дубай Молл, а также парк, фонтаны, опера. На территории ЖК есть все удобства для комфортной жизни — бассейны, рестораны, СПА-центр, фитнес и пространство для детей.

Площадь самой квартиры составляет 120 квадратных метров. Планировка точно неизвестна, однако в апартаментах имеется две спальни.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Собчак отправилась с сыном в Турцию, однако после ее заметили в аэропорту в Израиле. Свою поездку телеведущая объяснила отпуском, однако даже на отдыхе она продолжала брать интервью для своего YouTube-канала и вести блог в Telegram.