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22 минуты назад

Собчак купила квартиру в Дубае

Lenta.ru

Журналистка Ксения Собчак приобрела недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — телеведущая купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источник.

Стало известно, где Собчак купила квартиру за 60 миллионов рублей
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, сделку заключили около месяца назад. Объект оценивается в 61-62 миллиона рублей. Квартира Собчак занимает площадь в 120 квадратных метров и находится в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа.

В разговоре с изданием адвокат Александр Карабанов отметил, что местное законодательство позволяет гражданам России приобретать недвижимость. «В стране сформирован отличный инвестиционный климат и юридический сервис, что позволяет прозрачно оформлять сделки по купле-продажи апартаментов», — пояснил юрист.

Рванее в апреле стало известно, что Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы за 10,3 миллиона долларов. Объект находится в элитном жилом комплексе в районе Хамовники. Площадь недвижимости, а также личность покупателя остались неизвестны.

Шоу-бизнес,Александр Карабанов,Ксения Собчак,
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