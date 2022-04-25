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50 минут назад

Раскрыта личность отца Мэрилин Монро

Елена Прошина

Ученый в области молекулярной археологии Людовик Орландо смог подтвердить личность биологического отца голливудской звезды Мэрилин Монро. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Раскрыта личность отца Мэрилин Монро
Фото: ReutersReuters

Для ДНК-анализа была использована прядь волос актрисы, которую ученый приобрел у известного аукциониста Джона Резникоффа. Также Орландо сумел раздобыть образец слюны правнука предполагаемого отца актрисы - Чарльза Стэнли Гиффорда.

Проведя ДНК-исследование, генетик подтвердил связь Гиффорда с Монро и факт отцовства, о чем рассказал режиссеру Франсуа Поме. Тот, в свою очередь, снял документальный фильм под названием «Мэрилин, ее последний секрет».

«Мы провели настоящее расследование с целью выяснить, кем же был отец великой Монро. Несколько раз шли по ложному следу, потому что коллекционеры нас обманывали и продавали волосы чужих людей, не имеющих никакого отношения к актрисе. Но потом мы нашли человека, который бальзамировал тело Мэрилин. Благодаря полученным от него образцам удалось установить более 20% генетического профиля актрисы», - рассказал Франсуа Поме.

Премьера фильма ожидается в июне. В картине расскажут подробности ДНК-экспертизы и поиска потомков мужчины. Также зрители увидят архивные интервью Монро и фото из ее личного архива.

Шоу-бизнес,Мэрилин Монро,
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