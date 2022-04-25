Раскрыта личность отца Мэрилин Монро

«Мы провели настоящее расследование с целью выяснить, кем же был отец великой Монро. Несколько раз шли по ложному следу, потому что коллекционеры нас обманывали и продавали волосы чужих людей, не имеющих никакого отношения к актрисе. Но потом мы нашли человека, который бальзамировал тело Мэрилин. Благодаря полученным от него образцам удалось установить более 20% генетического профиля актрисы», - рассказал Франсуа Поме.