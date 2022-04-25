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31 минуту назад

Асмус, Самбурская, Климова и другие звезды на премьере «Артек. Большое путешествие»

Passion.ru

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера семейной комедии «Артек. Большое путешествие», режиссера Карена Захарова и Армена Ананикяна. На премьере картины, главные роли в которой исполнили Михаил Галустян, Людмила Артемьева, Виталий Безруков и другие актеры, собралось много знаменитостей. Большинство звездных персон появилось на мероприятии в компании родных и близких.

Звезды с детьми появились на премьере фильма «Артек. Большое путешествие»
Фото: passion.rupassion.ru

Так, например, звезда фильма «Текст» Кристина Асмус пришла на премьеру с дочерью Анастасией. Гости мероприятия отметили, что с годами девочка все больше становится похожа на своего отца, шоумена Гарика Харламова.

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Исполнитель главной роли Михаил Галустян появился на премьере в сопровождении супруги Виктории и дочерей Эстеллы и Элины.

Многодетная актриса Екатерина Климова, выбравшая для выхода в свет лаконичный образ, позировала фотографам в гордом одиночестве.

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Актриса Елена Бирюкова вывела в свет дочь Александру, появившуюся в браке с театральным режиссером Алексеем Литвиным.

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По сюжету картины, главные герои загадывают заветные желания у волшебного дерева в лагере «Артек» и попадают на 30 лет назад — в 1988 год. Там они встречают своих родителей, отдыхающих в то время в лагере «Артеке». Им предстоит заново наладить отношения с родителями и вместе найти путь обратно в будущее.

В широкий прокат семейная комедия выйдет 28 апреля.

Шоу-бизнес,Карен Захаров,Елена Бирюкова,Алексей Литвин,Людмила Артемьева,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Армен Ананикян,Михаил Галустян,Виталий Безруков,Екатерина Климова,
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