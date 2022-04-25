Волочкова на видео позвонила в церковные колокола

«Сегодня в этот праздничный пасхальный день я побывала на колокольне Никольского храма располагающийся в нашем поселке и позвонила в колокола. Это такая благодать! У меня в жизни таких моментов было множество, в самых разных храмах нашей большой и необъятной России!» – рассказала артистка.