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21 минуту назад

Волочкова на видео позвонила в церковные колокола

Александр Кузьмин

Анастасия Волочкова позвонила в церковные колокола. Российская балерина на Пасху посетила колокольню храма, об этом она сообщила своим поклонникам в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

«Сегодня в этот праздничный пасхальный день я побывала на колокольне Никольского храма располагающийся в нашем поселке и позвонила в колокола. Это такая благодать! У меня в жизни таких моментов было множество, в самых разных храмах нашей большой и необъятной России!» – рассказала артистка.

По традиции в Пасхальную неделю все желающие могут позвонить в церковные колокола.

Анастасия Волочкова,
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