В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
54 минуты назад

Киркоров даст больше ста концертов в честь своего юбилея

Газета.Ruиещё 2

Народный артист России Филипп Киркоров даст больше ста концертов в рамках всероссийского гастрольного тура, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «МТС Энтертейнмент». В большое турне Киркоров отправляется в честь своего юбилея.

Киркоров поделился подробностями своего нового шоу
Фото: fmb.rufmb.ru

Новое шоу «55. Gold the greatest hits» Киркоров будет возить по стране с июня 2022 года до конца 2023 года.

Киркоров отметит 55-летие 30 апреля. Он впервые покажет новую программу 27-30 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве.

«Это шоу в рамках звездного юбилейного года должны увидеть во всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска, ведь такого грандиозного размаха еще не было. Полноценное шоу кремлевского масштаба увидят в каждом городе», — пообещали организаторы.

Ранее Киркоров признался, что считает свою работу в шоу «Маска» крайне важной для проекта. В документальном YouTube-проекте, посвященном программе, бессменный член жюри трех сезонов шоу сравнил свою функцию с функциями артистов, выступающих на проекте.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители