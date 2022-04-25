Киркоров поделился подробностями своего нового шоу

Народный артист России Филипп Киркоров даст больше ста концертов в рамках всероссийского гастрольного тура, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «МТС Энтертейнмент». В большое турне Киркоров отправляется в честь своего юбилея.

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Новое шоу «55. Gold the greatest hits» Киркоров будет возить по стране с июня 2022 года до конца 2023 года.

Киркоров отметит 55-летие 30 апреля. Он впервые покажет новую программу 27-30 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве.

«Это шоу в рамках звездного юбилейного года должны увидеть во всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска, ведь такого грандиозного размаха еще не было. Полноценное шоу кремлевского масштаба увидят в каждом городе», — пообещали организаторы.