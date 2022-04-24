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6 минут назад

Киркоров рассказал, что мечтает получить на юбилей

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров 30 апреля устраивает грандиозный праздник в честь своего юбилея. Королю отечественной эстрады исполняется 55 лет.

Киркоров рассказал, что мечтает получить на юбилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В программе «Ты не поверишь!» на НТВ он продемонстрировал пригласительный билет весом целых 2 килограмма! На черном кубе изображен золотой герб Киркорова, а внутри есть QR-код. Если навести мобильное устройство, то там появится 3D-проекция самого Филиппа.

Также певец приготовил виш-лист для подарков. Там, в частности указан макет железной дороги размером 2 на 2 метра. Цена такой игрушки – совсем не детская, около 5 млн. рублей, - информирует «Радио КП».

«Я очень хотел всегда немецкую железную дорогу. Это был бы самый большой подарок в моей жизни. И еще игра "За рулем" нравилась. Была такая штука. Крутилась платформа, а на ней машина вертелась. Так этого хотелось», — рассказал Филипп Киркоров.

Филипп признался, что уже приготовил в своем доме место, где установит это чудо технической мысли.

54-летний народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров откровенно рассказал о потере собственных доходов. О финансовых трудностях артист заявил в интервью с Teleprogramma.pro.

Исполнитель сообщил, что ситуация в мире сильно повлияла на его доходы, в связи с чем певцу необходимо трудиться в несколько раз больше.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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