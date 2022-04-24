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24 минуты назад

Экс-супруг Бородиной заявил, что хочет побить Галкина

Ирина Лебедева

Курбан Омаров в своем Телеграм-канале прокомментировал видеосообщение Максима Галкина, в котором юморист рассказал, что был вынужден уехать из России, поскольку его лицо перестало быть интересным рекламодателям, а концерты отменялись.

Экс-супруг Бородиной заявил, что хочет побить Галкина
Фото: ТелеграмТелеграм

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри находится в Израиле, но выходит на связь с поклонниками из России через соцсети.

Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной заявил, что готов побить юмориста (судя по всему, за его политическую позицию).

«Я бы вообще его (лицо) разбил, пока идет реклама», — заявил Омаров.

Ранее Курбан Омаров в своем Telegram-канале осудил журналистку Ксению Собчак за то, что она "пытается выглядеть умным человеком", в то время как тексты ей пишут редакторы.

«У Собчак человек 15 пишет эти тексты. Сейчас для того, чтобы выглядеть "умным человеком", достаточно завести себе пару-тройку редакторов, пишущих тексты, и несколько менеджеров, которые их выставляют в нужное время», - высказался Омаров.

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