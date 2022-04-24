Бывший муж Бородиной захотел побить Галкина за его высказывания

Курбан Омаров в своем Телеграм-канале прокомментировал видеосообщение Максима Галкина, в котором юморист рассказал, что был вынужден уехать из России, поскольку его лицо перестало быть интересным рекламодателям, а концерты отменялись.

Фото: Телеграм Телеграм

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри находится в Израиле, но выходит на связь с поклонниками из России через соцсети.

Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной заявил, что готов побить юмориста (судя по всему, за его политическую позицию).

«Я бы вообще его (лицо) разбил, пока идет реклама», — заявил Омаров.

Ранее Курбан Омаров в своем Telegram-канале осудил журналистку Ксению Собчак за то, что она "пытается выглядеть умным человеком", в то время как тексты ей пишут редакторы.