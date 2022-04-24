«Откуда у него столько денег?» Кушанашвили подсчитал доходы Урганта

Отар Кушанашвили в очередном выпуске своего шоу «Каково?!» не постеснялся обсудить доходы Ивана Урганта. Скандальный журналист недоумевает, как телеведущий мог купить загородный дом за 400 миллионов рублей.
Речь идет об особняке в поселке Горки-10. Как пишет СтарХит, дом в элитном коттеджном поселке Ургант приобрел пять лет назад, но, якобы он оказался непригоден для жилья из-за сильного заражения плесенью. Сейчас он стоит закрытым и продается с большим дисконтом за 150-160 миллионов рублей.
«Откуда у него столько денег было купить этот дом? Он начинал позже меня лет на семь. Я объявлял его на вечеринках. Он всегда был сверходаренный, всегда был остроумный (как ему кажется), всегда коммуникабельный (как его бабе кажется), красивый (как его жене кажется). Он продает дом. Не бывает ни корпоративов, ни зарплаты даже на Первом канале, которые бы в сумме за эти годы позволили бы купить такой особняк», - возмущался Кушанашвили.
После начала российской спецоперации на Украине Иван Ургант уехал с семьей в Израиль. СМИ сообщали, что жена и дочери телеведущего подали документы на израильское гражданство. Сам Ургант имеет паспорт этой страны с 2018 года. Позже стало известно, что Ургант вернулся в Москву, его заметили в одном из московских ресторанов.
По словам знакомого с ситуацией источника, Урганта не было в России десять дней.