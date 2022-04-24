«Откуда у него столько денег?» Кушанашвили подсчитал доходы Урганта

«Откуда у него столько денег было купить этот дом? Он начинал позже меня лет на семь. Я объявлял его на вечеринках. Он всегда был сверходаренный, всегда был остроумный (как ему кажется), всегда коммуникабельный (как его бабе кажется), красивый (как его жене кажется). Он продает дом. Не бывает ни корпоративов, ни зарплаты даже на Первом канале, которые бы в сумме за эти годы позволили бы купить такой особняк», - возмущался Кушанашвили.