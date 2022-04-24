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52 минуты назад

Галич пожаловалась, что хейтеры мешают ей помогать людям

Ирина Лебедева

Телеведущая Ида Галич в последнее время подвергается массовым атакам хейтеров, заполонивших ее социальные сети негативными комментариями.

Галич пожаловалась, что хейтеры мешают ей помогать людям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что касается лично себя, то Ида стрессоустойчива – она не обращает внимания на злопыхателей и просто их чистит из своих аккаунтов. Но дело в том, что при такой массовой атаке она пропускает по-настоящему важные комментарии своих подписчиков, в том числе – обращения с просьбой о помощи, - рассказывает teleprogramma.prо.

«Я очень хочу донести до людей один важный момент. Из-за проклятий в своем директе я не могу теперь делать то, что мне всегда удавалось — помогать. Мне действительно сейчас может писать человек, которому физически я могу помочь. Но я не увижу его сообщения из-за негатива, который мне присылают люди или боты. Пожалуйста, перед тем как написать «сдохни, тварь», подумайте!», — написала Ида в микроблоге.

Телеведущая и блогерша Ида Галич в разговоре с изданием WMJ.ru рассказала, почему не захотела участвовать в популярном экстремальном шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

Галич призналась, что не раз сталкивалась с тяжелыми условиями жизни, и добавила, что устала от них. Отказ от съемок в «Звездах в Африке» блогерша объяснила неготовностью покидать зону комфорта и участвовать в нервных испытаниях.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
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