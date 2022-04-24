Галич пожаловалась, что хейтеры мешают ей помогать людям

«Я очень хочу донести до людей один важный момент. Из-за проклятий в своем директе я не могу теперь делать то, что мне всегда удавалось — помогать. Мне действительно сейчас может писать человек, которому физически я могу помочь. Но я не увижу его сообщения из-за негатива, который мне присылают люди или боты. Пожалуйста, перед тем как написать «сдохни, тварь», подумайте!», — написала Ида в микроблоге.