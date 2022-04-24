Хаматовой назвали способ заработать после отъезда из России

Чулпан Хаматова, перебравшаяся жить в Латвию, как пишут СМИ, в одном из интервью сообщила, что ее сбережений хватит всего на несколько месяцев. Действительно, из-за языковых проблем артистке будет непросто найти там достойный заработок.

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Однако журналистам «Комсомольской Правды» стало известно, что Чулпан умолчала о том, что у нее в Москве осталась большая квартира 158 квадратных метров площадью в одном из самых элитных районов, у метро Маяковская.

Рыночная стоимость такой жилплощади – 120-130 млн. рублей. Месячная цена аренды апартаментов – около 300 тысяч. Этой суммы актрисе с семьей вполне хватило бы на жизнь.

Тем более, что в Москве живет ее родной брат, который мог бы помочь с организацией и контролем процесса аренды.

В конце февраля 2022 года Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала с детьми в Латвию, где у нее есть свой дом. Комментируя свой отъезд в интервью Екатерине Гордеевой, звезда призналась, что понимает, как ее решение может сказаться на профессиональной жизни.