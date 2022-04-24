Отец Фриске заявил, что Шепелев потратил деньги со счета Платона

Финансовые войны родителей Жанны Фриске и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева продолжаются уже седьмой год. В апреле сыну Жанны и Дмитрия Платону исполнилось девять лет. И вдруг его дедушка узнал, что счет, на котором хранились деньги для мальчика, практически пуст.

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Владимир Фриске сообщил: «Все деньги Жанны он (Дмитрий Шепелев) забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6 евро».

После смерти Жанны было три наследника - родители и сын. Опекуном над несовершеннолетним сыном назначен его отец, Дмитрий Шепелев. У певицы была квартира в Майами стоимостью почти в полмиллиона долларов, которую решили продать. Тогда родители звезды еще не могли представить себе, как в дальнейшем испортятся отношения с зятем, поэтому и дедушка и бабушка отказались от своих долей в пользу внука. Единственное, о чем они, по словам отца Фриске, договорились – не трогать эти деньги, чтобы к 18-летию Платон мог ими распорядиться.

«К этому возрасту парень спокойно бы купил не только квартиру, но и машину или даже дом».

Однако Дмитрий стал снимать средства с этого счета. Адвокаты родителей Жанны получили ответ на официальный запрос и узнали – больше двух миллионов рублей ушло на оплату судебного процесса, почти три миллиона на оплату частной школы Платона. А теперь стало известно, что счет практически пуст, - рассказывает «Комсомольская Правда».