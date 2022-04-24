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1 час назад

Жена Юдашкина показала, как сейчас выглядит ее супруг

Ирина Лебедева

Юдашкина опубликовала в Telegram-канале новую фотографию мужа. Валентин уже много лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием. В последнее время модельер почти не появляется на публике. Тем значимее для поклонников кутюрье было увидеть Валентина Абрамовича.

Жена Юдашкина показала, как сейчас выглядит ее супруг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юдашкин впервые за долгое время появился без головного убора. У него седые волосы и короткая стрижка, которая ему к лицу. Выглядит он свежо и улыбается искренне. Видимо, благодаря заботам медиков и любящей супруги заболевание ушло в ремиссию и Валентин себя хорошо чувствует.

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Впервые рак у Валентина Юдашкина диагностировали в 2016 году, - пишет СтарХит. Тогда онкологическое заболевание поразило почки, а потом метастазы расползлись по всему организму, в том числе их обнаружили и в голове. Все это время Марина, супруга, с которой Валентин прожил более 30 лет, поддерживает мужа и не дает ему отчаяться.

Юдашкин не скрывает — рак перевернул его жизнь с ног на голову. Однако та откровенность, с которой модельер рассказывает о себе и своем недуге неизменно вызывает теплый отклик в сердцах его фанатов.

Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,
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