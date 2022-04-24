Чулпан Хаматова оставила в России элитную квартиру за 100 млн рублей

Актриса Чулпан Хаматова, уехав из России в Латвию, оставила в Москве дорогостоящую недвижимость — 158-метровую квартиру, купленную ею около десяти лет назад.
Рыночная стоимость элитных апартаментов составляет 120-130 миллионов рублей. Столичную квартиру Хаматова может сдавать минимум за 300 тысяч рублей в месяц, чего будет достаточно для безбедной жизни в новой стране.
В Латвии актриса проживает в собственном особняке. Много лет назад Хаматова приобрела дом под Ригой, его стоимость составляет более 32 миллионов рублей.
Сама артистка, уехав из России, пожаловалась в одном из интервью, что накоплений ее накоплений хватит все на несколько месяцев жизни. Однако сдача квартиры в центре Москвы может закрыть все основные траты Хаматовой в виде коммунальных счетов, учебы, питания и транспорта, передает kp.ru.