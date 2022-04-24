Чулпан Хаматова оставила в России элитную квартиру за 100 млн рублей

Актриса Чулпан Хаматова, уехав из России в Латвию, оставила в Москве дорогостоящую недвижимость — 158-метровую квартиру, купленную ею около десяти лет назад.

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Рыночная стоимость элитных апартаментов составляет 120-130 миллионов рублей. Столичную квартиру Хаматова может сдавать минимум за 300 тысяч рублей в месяц, чего будет достаточно для безбедной жизни в новой стране.

В Латвии актриса проживает в собственном особняке. Много лет назад Хаматова приобрела дом под Ригой, его стоимость составляет более 32 миллионов рублей.