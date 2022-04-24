«Дико счастлива»: Ивлеева изменила образ жизни

Настя Ивлеева в своем Telegram-канале сообщила, что изменила образ жизни и распорядок дня, сосредоточилась на карьерных достижениях. Перестала посещать светские тусовки и свела к минимуму праздное общение с людьми. Работает до изнеможения, так что не до развлечений – но, как ни странно, такой ритм ей нравится.

Фото: Телеграм Телеграм

«Вообще, я собой сегодня очень горжусь… Начала день с крутой тренировки на манеже почти на тысячу человек и зафиналила 14 часами очень больших и важных съемок, которые завтра продолжатся», - гордо сообщила блогер.

Настя рассказала, что с марта стала прямо-таки затворницей.

«Ни с кем не вижусь, не общаюсь (не спецом, кстати) и полностью сосредоточена на работе, семье и себе… Надеюсь, это даст свои плоды. Интересный этап. Устаю в ноль, но дико счастлива и смакую каждый момент».

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась с поклонниками в своей социальной сети фотографиями из новой откровенной фотосессии для журнала Playboy. Она отметила, что проект временно заморожен, но в будущем обязательно выйдет.