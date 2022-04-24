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1 час назад

Леонтьев объяснил, почему так и не стал отцом

Ирина Лебедева

Валерий Леонтьев живет со своей возлюбленной Людмилой уже более 50 лет. Сначала в гражданском браке, потом – в официальном. Детей пара так и не завела. Впрочем, судя по всему, от отсутствия наследников их союз не страдает.

Леонтьев объяснил, почему так и не стал отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает kleo.ru, с Людмилой Валерий познакомился, когда ему был 21 год. Любви с первого взгляда не случилось, и пути молодых людей разошлись. Но спустя некоторое время они случайно встретились. На это. раз встреча стала судьбоносной. Позже они начали работать вместе и в какой-то момент деловые отношения перешли в личные. Однажды, проснувшись утром, Леонтьев решил, что готов прожить жизнь именно с этой женщиной.

Пришло время, и Людмила решила изменить род деятельности. Тогда у них уже была недвижимость в Майами. Женщина перебралась туда и основала собственный бизнес. У нее салоны по уходу за домашними животными.

В юности Леонтьев не хотел детей – не чувствовал себя готовым отвечать за маленького человечка. Позднее уже Людмила не собралась родить. Она уже была вся в заботе о своих питомцах.

Как считает Валерий, у них прочный и счастливый союз, и отсутствие детей никак не влияет на их теплые чувства друг к другу.

Валерий Леонтьев тщательно следит за своим имиджем и внешним видом. Пластическая хирургия помогает 72-летнему артисту выглядеть моложе своего возраста.

К своим почтенным годам он перенес немало пластических операций. По словам специалистов, первую пластику певец сделал еще в 90-х годах.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,
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