Галкин остался без обратной связи от подписчиков

Максим Галкин в праздник Пасхи вышел на связь со своими подписчиками в социальных сетях. Юморист поздравил своих поклонников, пожелал всем счастья и добра. И сообщил, что принял решение отключить возможность комментирования в своих аккаунтах в социальных сетях, - рассказывает teleprogramma.pro.

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Он полагает, что сейчас подвергается атакам проплаченных троллей и не хочет быть для них источником заработной платы.

«Я отключаю комментарии!» — сказал Максим.

Ранее Максим Галкин выступил с неожиданным заявлением. Если прежде артист активно выражал свою политическую позицию и осуждал действия властей, то теперь он сказал, что был вынужден уехать в Израиль. Дело в том, что его концерты стали отменять один за другим. Случилось это после его публичных заявлений.