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23 минуты назад

Галкин остался без обратной связи от подписчиков

Ирина Лебедева

Максим Галкин в праздник Пасхи вышел на связь со своими подписчиками в социальных сетях. Юморист поздравил своих поклонников, пожелал всем счастья и добра. И сообщил, что принял решение отключить возможность комментирования в своих аккаунтах в социальных сетях, - рассказывает teleprogramma.pro.

Галкин остался без обратной связи от подписчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он полагает, что сейчас подвергается атакам проплаченных троллей и не хочет быть для них источником заработной платы.

«Я отключаю комментарии!» — сказал Максим.

Ранее Максим Галкин выступил с неожиданным заявлением. Если прежде артист активно выражал свою политическую позицию и осуждал действия властей, то теперь он сказал, что был вынужден уехать в Израиль. Дело в том, что его концерты стали отменять один за другим. Случилось это после его публичных заявлений.

Однако, юморист винит в этом не себя, а организаторов его шоу, которые начали отказываться с ним сотрудничать. Он также упомянул, что лишился многих рекламных контрактов и потерял большие суммы из-за несостоявшихся концертов.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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