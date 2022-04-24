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36 минут назад

Панин пожаловался на невостребованность и безденежье

Алексей Панин уже несколько дет назад переехал жить в Испанию в город Торревьеха. И, если ранее актер писал в микроблоге восторженные посты о том, как хороша жизнь в солнечных краях, то в последнее время все не так пафосно, - информирует АИФ.

Панин пожаловался на невостребованность и безденежье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Алексей признался, что у него финансовые проблемы.

«Денег у меня осталось ненадолго, что делать дальше, я не знаю. Испания — это не Америка, кино здесь не снимают в таких объемах, и русские артисты здесь не нужны, тем более я не знаю языка», - сообщил он.

Ранее зарабатывал он исключительно в России, а теперь снимать в кино на родине его больше не хотят в связи со скандальной репутацией и критическими заявлениями о последних событиях.

Тем не менее, судя по его словам, дела пока не так уж и плохи – Панин живет в расслабленном «отпускном» режиме.

«Я ничем не занимаюсь, встаю с утра, еду на море. В обед готовлю для дочери, потом — выпиваю вино. Сиеста, поспал. Так и день прошел», - говорит актер.

Артист заявил, что, несмотря на переезд в другую страну, он планировал сниматься в отечественном кино, однако за последние несколько лет роли так и не получил. Поэтому ему и его 14-летней дочери приходится жить на накопления, которых становится все меньше.

«Я должен был лететь в Россию, но уже не полечу, потому что вряд ли оттуда потом уеду. Денег осталось на небольшое количество времени, у меня ребенок, его надо кормить», — пожаловался Панин.

По словам актера, в Испании есть возможность играть роли второго плана в кино, однако на такую работу он соглашаться не намерен.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,
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