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1 час назад

Дайнеко потребовала от экс-мужа прожиточный минимум

Ирина Лебедева

Несколько месяцев назад певица Виктория Дайнеко обратилась в суд по поводу взыскания со своего бывшего супруга Дмитрия Клеймана алиментов на их общую дочь. Сейчас идут судебные заседания.

Дайнеко потребовала от экс-мужа прожиточный минимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пара развелась пять лет назад, но, если в первое время Дмитрий еще приезжал к ребенку, время от времени переводил какие-то деньги, то позднее полностью устранился из процесса воспитания и финансовой поддержки девочки.

Виктории надоела подобная ситуация, и она обратилась к юристам. Певица требует официально определить место жительства дочки, а также взыскать с ее отца неуплаченные алименты и назначить ему фиксированную сумму к выплате. Как узнал СтарХит, на этот раз было предложено, чтобы Клейман выплачивал фиксированную сумму алиментов в размере прожиточного минимума.

«Мы заявили в своем иске прожиточный минимум (это порядка 16 тысяч рублей). Сейчас ждем от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы. От него самого нет никакой реакции на процесс», — прокомментировала адвокат артистки Виктория Шакина.

Певица Виктория Дайнеко выступила перед солдатами в военном госпитале Одинцова. Там проходят лечение военнослужащие, раненные в ходе спецоперации на Украине, передает телеканал "360".

Шоу-бизнес,Дмитрий Клейман,Виктория Дайнеко,
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