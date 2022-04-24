Пострадавшая от пожара Воронкова появилась на публике

Заслуженная артистка России Вера Воронкова в январе сильно пострадала при пожаре, который случился в ее собственной квартире. Загорелась искусственная елка, пламя перекинулось на предметы обстановки…

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Вера спасала дочку Машу и их кошку, получила множественные ожоги и даже лежала в реанимации. Позднее ей сделали несколько операций по пересадке кожи, пишет teleprogramma.pro.

Сейчас Воронкова более-менее поправилась. Как она выглядит в настоящий момент, можно было увидеть на шоу НТВ «Ты не поверишь!». Из-за огня артистка потеряла волосы и сейчас у нее прическа «ежик». На лице до сих пор видны шрамы, а руки Вера прячет под перчатками телесного цвета. Через год ей предстоят еще операции.

«Мешают, конечно, перчатки. Нет свободы полной. Когда я только поступила в больницу, мне сказали I и II степени, а потом ожоги углубились. Они стали III», - рассказала актриса.

Однако звезда сериалов «Марш Турецкого», "Каменская" и других не сдается и надеется, что медики ей помогут полностью восстановиться.