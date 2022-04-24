Лолита о титулах: «Эти звания — всего лишь прибавка к пенсии»

Лолита Милявская в интервью Антону Красовскому рассказала, что является противницей всяческих титулов и наград. Она уверена, что государственные звания и регалии ограничивают свободу творческих людей, поскольку обязывают к определенному поведению.

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«Все звания дают, когда кто-то похлопочет. А я спокойно себя чувствую: я никому ничего не должна, и мне никто ничего не должен. Я не люблю быть обязанной. Я не понимаю в орденах», - объяснила звезда.

Сейчас Лолита может просто отказаться выступать там, где не захочет, пот той или иной причине. Но она уверена: если бы она была, к примеру, народной артисткой, таких капризов позволить себе было бы нельзя, рассказывает 5 Канал.

Сама Милявская не имеет ни одной награды. Как говорит она сама – для нее лучшая награда – это верные поклонники, которые заполняют залы на ее концертах.

«Я противник званий. Сейчас это никому не нужно. Все эти звания — это всего лишь прибавка к пенсии. Мне это не надо. Я не вижу в этом никакой ценности. Это звание обязывает», - уверена певица.