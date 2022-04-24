Моргенштерн - Диларе: «Выходи за меня во второй раз»

Пока публика обсуждает скандальный развод Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, эпатажный рэпер вновь позвал свою экс-супругу замуж. Об этом пишет СтарХит.

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Пара не прожила и года вместе. Дилара сообщила, что они не сошлись характерами, Алишер был более откровенен. Он заявил, что не создан для семейной жизни в ее классическом варианте. Да, он любит свою супругу, но не считает необходимым ограничивать свои связи с другими женщинами – ведь он их не любит, там всего лишь физиология.

Развод состоялся, однако экс-супруги много времени проводят вместе, хотя, по всей видимости, и живут раздельно.

Дилара вела очередной стрим, когда к ней в гости приехал Алишер с букетом роз. Оказалось, он внимательно следит за тем, как живет его бывшая возлюбленная, и увидел, как в прямом эфире она смотрела его ролик, где он рассказал о причинах развода.

«Сегодня после выхода фильма она мне написала: «Прощай». Она стрим запустила, а у меня есть ключ от ее хаты, и я думал: «Залечу на драматичном моменте каком-нибудь». А она не досмотрела до конца видосик — обрубила. Я поднялся, а она мне дверь не открывала еще. Ключ был вставлен с другой стороны, и я не мог открыть. Но потом надо мной сжалилась и впустила в свою обитель. У нас состоялся серьезный разговор», — рассказал Моргенштерн.

Потом молодые люди решили пройти тест на совместимость – в интернете. Вместе они отвечали на вопросы, касающиеся взглядов на воспитание детей, совместный отдых, общий бюджет. Во время разговора рэпер сделал девушке предложение все вернуть.

«Выходи за меня!»

Но Дилара отказала.

«Во второй раз — нет!»