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48 минут назад

Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж

Вечерняя Москва

Старшая дочь певца Григория Лепса вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина. В соцсетях Инга поделилась первым свадебным фото. Она принимает поздравления от друзей и поклонников.

Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж
Фото: ТАССТАСС

37-летняя девушка впервые связала себя узами брака. Наследница музыканта долго шла к личному счастью: она сначала занималась учебой, затем строила карьеру.

— Мы познакомились на съемках фильма. И с папой, и с другими членами семьи Мишу я уже познакомила, все прошло хорошо, все довольны, — рассказывала Инга изданию StarHit.

Влюбленные 23 апреля сыграли скромную свадьбу, которая прошла в семейном кругу. В личном блоге дочь артиста опубликовала снимок, на котором в белом платье позирует с букетом фиолетово-белых цветов.

20 апреля теннисистка Мария Шарапова порадовала фанатов новостью: скоро она впервые станет мамой. Спортсменка поделилась фото, на котором виден округлившийся живот.

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