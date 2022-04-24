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28 минут назад

Экс-жена Моргенштерна Дилара отреагировала на его признания в изменах

Газета.Ru

Экс-супруга рэпера Моргенштерна Дилара отреагировала на его признания о многочисленных изменах, сообщает StarHit.

Экс-жена Моргенштерна отреагировала на его признания в изменах
Фото: ТАССТАСС

Моргенштерн снял документальный фильм, в котором сделал признания по поводу его семейной жизни. По словам исполнителя, брак распался, потому что у него и его спутницы были разные взгляды на семейную жизнь: Дилара считала его физические отношения с другими женщинами предательством, он же считал нормальным плотские утехи с другими женщинами, объясняя это тем, что он "самец", но любит при этом только одну. Дилара сказала, что не хочет досматривать это видео до конца. Девушка также рассказывала, что, несмотря на развод, по-прежнему любит Моргенштерна и готова "убить за него".

В июне 2021 года Дилара сделала предложение руки и сердца Моргенштерну, и спустя три месяца после помолвки пара сыграла свадьбу.

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