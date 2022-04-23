Садальский упрекнул наставников "Голоса" в нежелании продвигать таланты

Актер Станислав Садальский в своем личном блоге выразил мнение, что после шоу «Голос» финалистов не продвигают из-за конкуренции на эстраде.
«Голос» — шоу, не создающее звезд. Вы все прекрасно понимаете идею этой передачи. Создана программа для «своих». Якобы звезды пытаются открыть новые имена. На нашем ТВ никому не нужны молодые таланты, хотя есть замечательные новые исполнители. Идет сплошная имитация, впрочем, как и во всем», — считает актер.
Садальский не впервые критически высказывается в адрес наставников шоу «Голос» и других российских телепроектов. Ранее он также назвал «отравой для мозга» такие передачи как «Танцы со звездами», «Ледниковый период», «Лучше всех» и «Маска».