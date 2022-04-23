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45 минут назад

Стало известно, что происходит с бизнесом Лепса и Тимати

Ирина Лебедева

В прошедшем году финансовая ситуация складывалась благополучно далеко не у всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Это стало видно по их отчетам в налоговую инспекцию.

Стало известно, что происходит с бизнесом Лепса и Тимати
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Тимур Юнусов, известный публике как Тимати, на собственном продюсерском проекте потерял 11 миллионов рублей после ссоры с друзьями-соучредителями и ухода из музыкального лейбла Black Sta. Как обнаружили журналисты «Комсомольской Правды», сам лейбл без участия Тимати увеличил свой доход, получив прибыль в 22 миллиона.

Григорий Лепс потерял на проекте по продаже аксессуаров (очки от Лепса за сотни тысяч рублей покупать не хотят) 1,7 миллион рублей. Правда, его продюсерский центр вышел в плюс – 3, 6 миллиона. А лучше всего сработала ювелирная компания "Джи Эл Джуелри -4,4 миллиона прибыли, но именно ее при разводе Лепс отписал бывшей супруге.

В октябре прошлого года Юнусов приобрел черный внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet за 85 миллионов рублей. Всего в мире существует 99 экземпляров таких авто.

Шоу-бизнес,Тимати,Григорий Лепс,
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