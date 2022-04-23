Андреева рассказала, почему в свое время сменила работу

«Передо мной возникли двое мужчин. Через пару секунд под левым подреберьем почувствовала лезвие ножа. Поняла, что могу умереть, предать или стать героем в собственных глазах. Напряглась, очень сильно ударила в то место, о котором мужчины думают много и побежала. Бежала даже по вагонам метро. Я ушла из силовиков», - рассказала телеведущая.