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50 минут назад

Андреева рассказала, почему в свое время сменила работу

Ирина Лебедева

Екатерину Андрееву телезрители уже на протяжении нескольких десятилетий ассоциируют с выпусками информационной программы «Время». Но, оказывается, как сообщает Экспресс Газета, свой трудовой путь будущая бессменная телеведущая начинала не на телевидении, а сотрудницей Генеральной прокуратуры.

Андреева рассказала, почему в свое время сменила работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сменить род деятельности ее побудило чрезвычайное обстоятельство. На девушку по дороге с работы напали двое мужчин и, угрожая ножом, потребовали вынести им дело из сейфа. Екатерина чудом смогла вырваться и убежать. И приняла решение уйти с работы.

«Передо мной возникли двое мужчин. Через пару секунд под левым подреберьем почувствовала лезвие ножа. Поняла, что могу умереть, предать или стать героем в собственных глазах. Напряглась, очень сильно ударила в то место, о котором мужчины думают много и побежала. Бежала даже по вагонам метро. Я ушла из силовиков», - рассказала телеведущая.

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева заявила, что пенсии простых россиян нужно приравнять к пенсиям депутатов. В интервью авторскому YouTube-каналу Надежды Стрелец, она подчеркнула, что не считает правильной существующую сегодня между ними разницу.

Шоу-бизнес,Екатерина Андреева,Первый канал,
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