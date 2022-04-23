Погребняк раскритиковала «дикое признание Моргенштерна»

«Дикое признание Моргенштерна о причинах развода с Диларой. Говорит, что у них разные взгляды на любовь и семью. Я считаю, что если мужчина не готов к семье, не готов укротить свои пороки, то жениться не стоит. Не надо делать из своей женщины посмешище. Если человек любит, то не сможет сделать больно другому ни морально, ни физически, а измена – это моральная боль для любой девушки. Унижение перед другими людьми», - уверена Мария.