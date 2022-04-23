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50 минут назад

Погребняк раскритиковала «дикое признание Моргенштерна»

Ирина Лебедева

Мария Погребняк в шоке от заявления Моргенштерна о причинах его развода с Диларой. Модель считает, что рэпер устроил какой-то злой спектакль и превратил свою девушку в посмешище для публики.

Погребняк раскритиковала «дикое признание Моргенштерна»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алишер в соцсети сообщил о разводе и отметил, что у него с Диларой оказались разные взгляды на семейную жизнь. У его жены – классическое представление о семейных ценностях. Моргенштерн же считает для себя нормой постоянные измены с понравившимися девушками, - пишет teleprogramma.pro.

Супруга футболиста Павла Погребняка резко раскритиковала позицию рэпера, указав, что он попортил жизнь своей любимой девушке, заставив ее страдать.

«Дикое признание Моргенштерна о причинах развода с Диларой. Говорит, что у них разные взгляды на любовь и семью. Я считаю, что если мужчина не готов к семье, не готов укротить свои пороки, то жениться не стоит. Не надо делать из своей женщины посмешище. Если человек любит, то не сможет сделать больно другому ни морально, ни физически, а измена – это моральная боль для любой девушки. Унижение перед другими людьми», - уверена Мария.

Всего семь месяцев просуществовал брак Алишера Моргенштерна и его давней любви Дилары Зинатуллиной. После пышной свадьбы пара объявила о своем разводе. При этом эпатажный рэпер заявил, что прикончит всякого, кто обидит его экс-супругу.

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