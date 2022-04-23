Лолита о болезни дочери: «Если бы я не зарабатывала, мы не победили»

У Лолиты Милявской – единственная дочь Ева. Девочка появилась на свет намного раньше срока, что стало причиной целого ряда серьезных заболеваний. Сейчас Еве уже 22 года, некоторые проблемы со здоровьем остались, но многие недуги остались в прошлом.

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Певица была гостьей Антона Красовского в студии его шоу «Антонимы», где рассказала о своей семье. Саму Лолиту воспитывали бабушки с дедушками, поскольку она родилась в семье артистов, - пишет СтарХит.

«У моей мамы не было выхода. Меня воспитывали бабушки, но у моих родителей не было другого шанса. Не таскать же ребенка на гастроли, убивать желудок, мозг, лишать образования», - объяснила Милявская.

Позднее мама Лолиты, Алла Дмитриевна, все же занялась воспитанием ребенка – уже собственной внучки. Певица же зарабатывала на содержание своих близких и на лечение девочки.

«Моя мама вырастила хорошую девку. Мы победили многие болезни. Но если бы я не зарабатывала, то мы бы не победили», - рассказала исполнительница.

Лолиту раньше очень огорчали комментарии хейтеров, которые писали, что она плохая мать. Однако со временем звезда убедила себя не отвечать злопыхателям и не расстраиваться.