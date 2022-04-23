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6 минут назад

Бузова показала гримерку и озвучила свой райдер

Ирина Лебедева

Ольга Бузова в Телеграм-канале выложила видеоролики, где познакомила поклонников со своими стандартными требованиями к выступлению. Как оказалось, райдер поющей телеведущей достаточно прост и скромен.

Бузова показала гримерку и озвучила свой райдер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чем ты круче, тем у тебя доступнее и понятнее требования. Мне необходимо, чтобы у меня был туалет. Отдельная гримерка, которая закрывается. Естественно, отпариватель. Естественно, большое зеркало, куда я буду смотреться. Гримерное зеркало», - подробно рассказала звезда.

Набор продуктов и напитков также незамысловат. Как говорит Ольга, она просит, чтобы было лишь то, что требуется для работы и поддержания сил. Это вода, чай, сахар, мед, немного нарезанной вареной колбасы, фрукты. Полотенце, салфетки.

«И я прошу только то, что мне необходимо для работы. Сегодня длинный съемочный день. Ничего сверхъестественного. Не прошу привезти мне из ресторана оливье с курочкой. Такое я никогда не заказываю», - резюмировала Бузова.

Телеведущая и певица Ольга Бузова на шоу «Талант», где она является членом жюри, восхитилась силой одной из участниц — спортсменки из Братска Марии Пежемской, передает «Комсомольская правда». Пежемская является мастером спорта по пауэрлифтингу.

Девушка с легкостью жмет от груди 75 килограмм при своих 56 килограммах. На шоу спортсменка, чтобы доказать жюри свою силу, с помощью металлической конструкции одновременно подняла Бузову и Клаву Коку.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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