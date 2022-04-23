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27 минут назад

Собчак высмеяла наряды Тимати и Киркорова

Ирина Лебедева

Тимати выложил в своем микроблоге фотографию с Филиппом Киркоровым. Звезды запечатлены около модного магазина и в модных нарядах.

Собчак высмеяла наряды Тимати и Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тимур нарядился в песочного цвета полупальто формата оверсайз, которое висит на рэпере мешком. На Филиппе кожаная курточка, выглядящая на пару размеров меньше, чем следовало бы.

Этот момент отметила светская львица и телеведущая Ксения Собчак, - пишет teleprogramma.pro. Она высказала предположение, что звездные мужчины перепутали в гардеробе номерки и поменялись одеждой.

«Перепутанные номерки в гардеробе be like», - посмеялась Собчак.

Ранее рэпер Тимати показал в социальных сетях дорожную сумку Hermès Hac из крокодиловой кожи стоимостью более 240 тысяч евро. Как сообщает Telegram-канал «Только никому», предмет роскоши он приобрел у перекупщиков.

«Теперь коллекция практически полная», — заявил он, добавив, что для ее завершения нужна аналогичная модель, но из страусиной кожи.

Шоу-бизнес,Тимати,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
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