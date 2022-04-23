Миро: «Стратегия Урганта совершенно правильная»

«Слетал в Израиль на несколько дней. Вернулся тихо, не отсвечивает. За это, конечно, его чуть не записали в национал-предатели. Оправдываться в том, что ты не верблюд, никогда не надо. Чем больше грязи на тебя выльют сейчас, тем лучше будет в конце, когда все встанет на свои места», - написала она в ЖЖ.