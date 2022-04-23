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1 час назад

Миро: «Стратегия Урганта совершенно правильная»

Ирина Лебедева

Телеведущая Ирена Понарошку встретилась в Москве с Иваном Ургантом м выложила в интернет совместную фотографию. На фоне слухов об эмиграции шоумена Ирена была удивлена тем, что Ургант нигде публично не объявляет, что он вернулся, и не объясняет, зачем уезжал.

Миро: «Стратегия Урганта совершенно правильная»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?» — спросила она.

Ургант ответил, что оправдываться и объясняться не собирается, считая это унизительным.

Скандальный блогер Лена Миро считает позицию Урганта правильной.

«Слетал в Израиль на несколько дней. Вернулся тихо, не отсвечивает. За это, конечно, его чуть не записали в национал-предатели. Оправдываться в том, что ты не верблюд, никогда не надо. Чем больше грязи на тебя выльют сейчас, тем лучше будет в конце, когда все встанет на свои места», - написала она в ЖЖ.

После начала российской спецоперации на Украине Иван Ургант уехал с семьей в Израиль. СМИ сообщали, что жена и дочери телеведущего подали документы на израильское гражданство. Сам Ургант имеет паспорт этой страны с 2018 года. Позже стало известно, что Ургант вернулся в Москву, его заметили в одном из московских ресторанов.

По словам знакомого с ситуацией источника, Урганта не было в России десять дней.

Шоу-бизнес,Лена Миро,Иван Ургант,
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