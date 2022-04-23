Брухунова примерила образ гангстера

Молодая супруга Евгения Петросяна отличается достаточно своеобразным вкусом и одевается сообразно своим представлениям о красоте и моде. При этом Татьяна Брухунова наряды любит и активно выкладывает свои фотографии в новых «луках» в социальные сети.

Фото: Телеграм Телеграм

На этот раз Татьяна порадовала поклонников слегка хулиганским «гангстерским» образом. Девушка вышла в свет в кепке в стиле сериала «Острые козырьки», одетой задом наперед.

«Обожаю головные уборы! Мой новый кепарик, как из сериала "Острые козырьки!», - сообщила она.

Напомним, этот сериал рассказывает о криминальной жизни Бирмингема. В основу сценария легли события, происходившие в реальной жизни. Названо кино в честь некоей банды, члены которой носили кепки с вшитыми в козырьки лезвиями, - пишет РИА Новости.

Сам сериал у Брухуновой не вызвал особых чувств.

«Смотрела. Любопытный. Но не восторг», - отметила Татьяна.