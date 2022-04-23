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1 час назад

Сябитова ответила на язвительные слова Кушанашвили

Ирина Лебедева

Отар Кушанашвили в интервью Алене Жигаловой резко высказался о Розе Сябитовой. В свойственной журналисту язвительной манере прозвучали слова о «потрепанности» жизнью всероссийской телесвахи, и даже о том, что она является «предметом для анекдотов.

Сябитова ответила на язвительные слова Кушанашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Отар выразил свое восхищение трудолюбием, упорством и «пробивным характером» телеведущей. Об этом информирует teleprogramma.pro

Сябитова согласилась, что жизнь ее не слишком баловала, и для того, чтобы добиться успеха, ей пришлось выдержать не одно сражение. И вообще ей гораздо приятнее слышать деловое одобрение нежели слащавые комплименты.

«Я посмотрела его интервью. Хочу Отара поблагодарить. Мне очень приятна оценка моей женской сути, понимания, кто я есть. Меня раздражают различные комплименты не по делу. Особенно, когда человек не знает меня. Это просто бесит», - отметила Роза.

Телеведущая также сказала, что не отрицает «покоцанность» жизнью, и никогда не пыталась изобразить из себя человека, которым не является на самом деле.

«Ему программа со мной в этом же шоу больше всего понравилась. Мне это приятно слышать. Я была единственной героиней, которая, на его взгляд, интересна. Я не скрываю, что покоцана жизнью. Я не актриса и ничего не изображаю. А какую форму подачи он выбрал? Я на это не обижаюсь», - сообщила Сябитова.

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова в Telegram-канале перечислила главные ошибки, которые совершают женщины при знакомстве в сети.

По словам Сябитовой, женщина рискует стать жертвой мужчин-мошенников, если при поиске партнера в интернете она совершает несколько ошибок. Одной из них телеведущая назвала неумение противостоять лести и «дешевым комплиментам» новых знакомых.

Шоу-бизнес,Первый канал,
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