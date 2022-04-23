Сябитова ответила на язвительные слова Кушанашвили

Отар Кушанашвили в интервью Алене Жигаловой резко высказался о Розе Сябитовой. В свойственной журналисту язвительной манере прозвучали слова о «потрепанности» жизнью всероссийской телесвахи, и даже о том, что она является «предметом для анекдотов.

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При этом Отар выразил свое восхищение трудолюбием, упорством и «пробивным характером» телеведущей. Об этом информирует teleprogramma.pro

Сябитова согласилась, что жизнь ее не слишком баловала, и для того, чтобы добиться успеха, ей пришлось выдержать не одно сражение. И вообще ей гораздо приятнее слышать деловое одобрение нежели слащавые комплименты.

«Я посмотрела его интервью. Хочу Отара поблагодарить. Мне очень приятна оценка моей женской сути, понимания, кто я есть. Меня раздражают различные комплименты не по делу. Особенно, когда человек не знает меня. Это просто бесит», - отметила Роза.

Телеведущая также сказала, что не отрицает «покоцанность» жизнью, и никогда не пыталась изобразить из себя человека, которым не является на самом деле.

«Ему программа со мной в этом же шоу больше всего понравилась. Мне это приятно слышать. Я была единственной героиней, которая, на его взгляд, интересна. Я не скрываю, что покоцана жизнью. Я не актриса и ничего не изображаю. А какую форму подачи он выбрал? Я на это не обижаюсь», - сообщила Сябитова.

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