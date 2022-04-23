«Теряет зрение»: друг обеспокоен здоровьем Ефремова

Актер Михаил Горевой в передаче «Хватит слухов!» на «Центральном телевидении», рассказал, что очень переживает за здоровье Михаила Ефремова.

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Напомним, что два года назад Михаил Олегович, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП в, в результате которого погиб мужчина. Суд отправил артиста за решетку на 7, 5 лет, - сообщает СтарХит.

Ефремов немолод и страдает рядом хронических заболеваний. Его родные и коллеги надеются, что через какое-то время актер сможет досрочно выйти на свободу.

«Он работает в швейном цехе так же, как и другие. Его уважают, называют дядей Мишей. Это очень приятно. Михаил — человек немолодой. Из-за мелкой работы теряет зрение», - рассказал Горевой.

Как сообщают СМИ, Ефремов кардинально изменился, честно трудится и участвует в общественной жизни колонии. Близкие надеются, что урок пошел актеру на пользу, в частности, он избавится от алкогольной зависимости.

Защита Михаила Ефремова подала обращение о снижении срока. 25 марта суд вынес определение об истребовании дела Ефремова. Это адвокат считает хорошим признаком, поскольку «жалоба принята к производству».